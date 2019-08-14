Сьогодні Медовий Спас: що не можна робити в цей день

В цей день православні відзначають початок Успенського посту, встановленого в 9 столітті на честь изнесения Древ Хреста Господнього.

В Константинополі з давніх пір існував звичай проносити Чесне Древо Хреста на вулицях міста. Вважалося, що це захистить мешканців від усіляких хвороб. Інші назви свята: "Перший Спас", "Макавей", "Маковий Спас", "Спас на воді", "Мокрий Спас".

В Медовий Спас не можна ворожити на гроші і роботу, любов і відносини. Не можна сьогодні ще сумувати і сваритися, тому що це торжество душі, і вона повинна бути чистою і світлою. Якщо не вийшло уникнути конфлікту, три рази вимовте "Отче наш" перед іконою Бога і попросіть вибачення.