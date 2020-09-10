Сьогодні - останній день, коли українці можуть змінити виборчу адресу

10 вересня - останній день, коли можна змінити "виборчу адресу" (місце голосування) на місцевих виборах. Зробити це можна онлайн або в місцевому відділенні реєстру виборців.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, для того, щоб провести цю процедуру в онлайн-режимі, необхідно мати "цифровий підпис". У разі його відсутності, підпис можна оформити через сервіс "Приват24". Якщо це неможливо, то доведеться зібрати пакет документів та принести його до одного з українських Центрів сертифікації.

Після цього на сайті Державного реєстру виборців потрібно зайти в "Особистий кабінет" (правий верхній куток) та обрати розділ "Заяви та запити", після чого натиснути на "Звернення щодо зміни виборчої адреси". Для проведення цієї процедури необхідно буде заповнити анкету та поставити цифровий підпис.

Приблизно через добу на електронну пошту надійде лист-підтвердження про те, що "виборча адреса" змінилася. Прослідкувати за процесом зміни можна на сайті Держреєстру виборців в "особистому кабінеті".

Крім цього, місце голосування можна змінити у місцевому відділенні реєстру виборців. Для цього потрібно прийти до такого відділення з паспортом і копією документа, який би підтверджував реальне місце проживання (не за місцем реєстрації), та написати відповідну заяву.

Зауважимо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.