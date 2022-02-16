Сьогодні Україна відзначає День єднання

Українці демонструють свою згуртованість перед обличчям військової загрози та інформаційного тиску.

16 лютого вся Україна відзначає День єднання. Свято встановлене Указом президента України.

День єднання символізує єдність українців проти нового акту агресії з боку Росії проти України. У цей день всі громади на будинках і спорудах в усіх населених пунктах піднімуть державний прапор України та виконають державний гімн.

«Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність», - зазначив президент України Володимир Зеленський.

До флешмобу Дня Єднання приєднуються й українці, які проживають у різних країнах світу. Так, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив, що сьогодні посеред Токіо працівники посольства виконали український гімн.

Раніше мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Праги Зденеком Гржибом та мером Варшави Рафалем Тшасковським. Мери прибули до Києва, аби висловити свою підтримку і солідарність з Україною.

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