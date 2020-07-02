Сьогодні відбудеться ЗНО з фізики

Сьогодні, 2 липня, в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з фізики, на яке зареєструвалося 28 110 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Українського центру оцінювання якості освіти.

"Для проходження тесту з фізики зареєструвалися 28 110 осіб, для яких створено 1 926 аудиторій у 114 пунктах тестування", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

"Звертаємо увагу, що в запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску", - зазначається в повідомленні.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

"У разі неможливості пред'явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку "Дія" абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО", - наголошують у УЦОЯО.

Також там порадили абітурієнтам взяти із собою 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.