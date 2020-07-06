Сьогодні відбудеться ЗНО з іноземних мов

Зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької, французької мов відбудеться для абітурієнтів у понеділок, 6 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу УЦОЯО.

"6 липня близько 3 тисяч абітурієнтів упродовж 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційних робіт з іспанської, німецької, французької мов", - йдеться у повідомленні.

Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Вказано, що у запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

"Радимо взяти із собою 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися", - додали в УЦОЯО.

Загальна кількість завдань роботи - 59. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 72.

Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин:

Частина "Розуміння мови на слух (аудіювання)" містить 16 завдань різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.

Частина "Читання" містить 22 завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідей А.

Частина "Використання мови" містить 20 завдань; відповіді на них треба записати у бланку відповідей А.

Частина "Письмо" містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідей Б.

Основна сесія ЗНО відбувається з 25 червня по 17 липня.