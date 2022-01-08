Сьогодні відновлюють роботу Центри вакцинації від COVID-19 в Україні

Відсьогодні, 8 січня, центри та пункти вакцинації від COVID-19 в Україні відновлять роботу за звичайним графіком.

"7 січня центри та пункти вакцинації від COVID-19 (були - ред.) закриті. Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком", - поінформували в МОЗ.

У МОЗ нагадують, що контакти та розклад роботи пунктів щеплень можна дізнатися на сайті або за телефоном 0 800 60 20 19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людина, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Як повідомляв Укрінформ, 4 січня 2022 року Міністерство охорони здоров'я дозволило бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для осіб віком від 60 років. Так, літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другого щеплення.

6 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про бустерну дозу для всіх від 18 років.

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