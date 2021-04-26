Сьогодні відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи

26 квітня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, яка стала наймасштабнішою техногенною катастрофою в історії людства.

Трагедія, спричинена вибухом на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 року, не має аналогів за обсягами забруднення природного середовища, негативного впливу на здоров'я та психіку людей, їхній побут і соціально-економічні умови життя.

26 квітня є днем пам'яті та вшанування героїзму пожежників, експлуатаційного персоналу ЧАЕС, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. Подвиг цих людей назавжди записано до літопису людської мужності, він навічно залишиться у пам'яті українського народу.

Конституцією України встановлено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави. Громадяни України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, потребують додаткових гарантій соціального захисту у зв'язку з надзвичайними масштабами та наслідками цієї катастрофи.

Саме тому Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини здійснюється постійний моніторинг додержання встановлених на рівні Конституції України та законів України прав і соціальних гарантій (на соціальний захист, працю, освіту, охорону здоров'я) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Проблемні питання додержання прав громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, відображені в Щорічній доповіді Уповноваженого Верховної ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2020 рік та надані відповідні рекомендації центральним та місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо їх урегулювання.

Уповноважений занепокоєний показником онкологічних захворювань серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що перевищує національний рівень майже на 7%.

За останні 12 років кількість потерпілих осіб (дорослого віку), які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, зменшилася на 300 тис. осіб або на 20,38 %, а за останні 10 років кількість учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС зменшилася на 87 984 осіб або на 31,84 %, тобто помер майже кожний третій ліквідатор.

Спостерігається зростання за останніх 5 років чисельності осіб з інвалідністю, захворювання яких пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи на 7 600 осіб, а їх частка в структурі потерпілих збільшилася з 4,77% у 2015 році до 5,67% у 2019 році.

При цьому з 2011 року не затверджується Загальнодержавна програма подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Найбільшим індикатором існуючих проблем у сфері захисту прав постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи є їх звернення до Уповноваженого та повідомлення громадських організацій, які опікуються питання постраждалих від цієї катастрофи.

Значна частина цих звернень в 2020 році стосувалась питань пенсійного забезпечення та недосконалості законодавства у цій сфері, що змушувало постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи звертатися до суду за захистом своїх прав. Разом із тим виявлено низку проблем при виконанні вже ухвалених на користь громадян судових рішень.

Тривалий час залишається не врегульованим на законодавчому рівні питання поновлення пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на виконання рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року No 6-р/2018.

Враховуючи практику відсутності реагування Уряду та Верховної Ради України на вже ухвалене стосовно вказаної категорії громадян рішення Конституційного Суду України, цим Судом у рішенні від 07 квітня 2021 року No 1-р(ІІ)/2021 не лише визнано неконституційними оскаржувані положення законодавства щодо мінімальних розмірів пенсій для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та зобов'язано Верховну Раду України у тримісячний термін їх переглянути, а й визначено наслідки у разі невиконання такого рішення.

Уповноваженим висловлена позиція до законопроекту, розробленого Мінсоцполітики України на виконання вказаного рішення Конституційного Суду України.

Одним із заходів реалізації Стратегічних напрямів Уповноваженого на 2021 рік є моніторинг стану забезпечення прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на отримання компенсації за втрачене житло. За результатами моніторингу цього питання Уповноваженим будуть напрацьовані відповідні рекомендації компетентним органам державної влади.



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