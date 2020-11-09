Сьогодні відзначають День української писемності та мови

День української писемності та мови відзначають 9 листопада.

У День української письменності та мови, 9 листопада, відбудеться ХХ Радіодиктант національної єдності.

За православним календарем - це день вшанування пам'яті преподобного Нестора- літописця, автора "Повість временних літ", "Житіє святих князів Бориса і Гліба", "Житіє Феодосія Печерського". Вважають, що саме від нього починається писемна українська мова.

Українська - результат інтеграції трьох діалектів праслов'янської мови - полянського, деревлянського та сіверянського. Нею користується більше 50 млн людей. Крім України, багато носіїв живе у Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Канаді та США.

Цікаві факти про українську мову

Найбільше перекладений літературний твір - "Заповіт" Тараса Шевченка. Опублікований на 147 мовах народів світу.

Особливість української мови - зменшувальні форми. Зменшувально-пестливу форму має, як не дивно, навіть слово "вороги" - "вороженьки".

Найбільш уживаною літерою в українській абетці є "п". На неї також починається найбільша кількість слів. Літера "ф" - найменш уживана.

Назви всіх дитинчат тварин в українській мові належать до середнього роду.

Сучасна українська налічує близько 256 тис. слів і включена до списку мов, які успішно розвиваються в цей час.

Найстарішою українською піснею, запис якої зберігся до наших днів, вважається пісня "Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?" Її віднайшли в рукописній граматиці 1571 року, яку готував до друку чеський учений Ян Благослав.

Найдавнішими українськими поетесами, імена яких відомі, й про яких збереглися документальні свідчення, є Анисія Парфенівна і Анна Любовичівна. Жили вони в кінці XVI - на початку XVIII ст. і залишили акровірші, де вписано їхні імена.

Найдовшим словом в українській мові є назва одного з пестицидів "дихлордифенілтрихлорметилметан". В ній міститься 30 літер.

У День української письменності та мови, 9 листопада, відбудеться ХХ Радіодиктант національної єдності.

"Цьогоріч підготовку диктанту доручили 3 фахівцям. Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна", - йдеться в повідомленні організаторів.