Сьогодні в Україні стартує третій етап ослаблення карантину

В Україні, крім Чернівецької, Рівненської, Львівської та Донецької областях, стартує третій етап пом'якшення карантинних обмежень. При цьому рішення про послаблення карантину приймаються на рівні місцевої влади, комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Третій етап ослаблення карантину передбачає:

1. Відкриття фітнес-центрів, басейнів і спортмайданчиків.

При цьому всім співробітникам і відвідувачам буде вимірюватися температура тіла (вона не повинна перевищувати 37,2 градуси). Обов'язковими умовами роботи фітнес-центрів, басейнів і спортмайданчиків є соціальне дистанціювання (перебування в спортзалах дозволяється у групах до 10 осіб і в приміщеннях площею 10 м2 на одну людину при індивідуальних заняттях і 5 м2 в командних видах спорту, масковий режим (всі співробітники залів повинні носити маски або респіратори), а також постійна дезінфекція приміщень. На вході в приміщення повинні стояти санітайзери приміщення повинні прибиратися кожні 2 години і відразу після закінчення занять, провітрювання залів є обов'язковим не менш, ніж за 15 хвилин до початку занять і кожні наступні 2 години. Відвідування басейнів дозволяється для індивідуальних занять і груп другого року навчання і старше.

Заборонені:

робота спа-зон,

фітнес-бари,

послуги масажу,

багаторазові рушники та кулери з водою,

дитячі кімнати,

заняття з дітьми віком до 12 років,

використання багатофункціональних тренажерів декількома людьми.

2. Проведення у вузах та професійно-технічних коледжах екзаменаційних сесій.

Учням профосвіти дозволяється проходити практику, а для випускників буде організована державна кваліфікаційна атестація. У регіонах також допускається робота інклюзивно--ресурсних центрів.

3. Міжобласні пасажирські перевезення автомобільним і залізничним транспортом.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 42 поїзди. Разом з тим, планується запуск 214 електричок приміських сполучень.

Пасажири повинні бути в масках і пройти перевірку температури. Громадяни з підвищеною температурою не зможуть скористатися послугами залізничного транспорту. У кожному вагоні повинен бути встановлений санітайзер, а провідники повинні проводити прибирання кожну годину протягом рейсу.

Нагадаємо, перший етап послаблень карантинних обмежень розпочався 11 травня. Українцям дозволили відвідувати ринки, перукарні, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів, відкрили парки та дитячі майданчики.

Другий етап ослаблення обмежень стартував 22 травня. Уряд дозволив відновити роботу транспорту і дошкільних закладів, готелів (крім хостелів), проведення спортивних змагань без глядачів і релігійних служб. Наступні етапи заплановані на 1 та 10 червня.

Зараз в Україні діє адаптивний карантин - рішення про пом'якшення або посилення обмежень приймає місцева влада з урахуванням епідситуації в регіоні.

За матеріалами РБК-Україна

