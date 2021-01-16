Сьогодні в Україні відзначають День кіборгів

Сьогодні, 16 січня, в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту - кіборгів, які 242 дні героїчно захищали стратегічний об'єкт - з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. За цей час 200 українських бійців загинули, ще півтисячі отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр Львівської міської ради, передає "Еспресо.Захід".

Як зазначила радниця міського голови Львова, офіцерка Збройних сил України Тетяна Науменко, це напівофіційний день пам'яті, встановлений з ініціативи самих кіборгів.

"Воїни, всі хто утримував летовище і прилеглі території, хто підтримував бійців і добровольців України, показали усьому світу, що український дух незламний. Оборона аеропорту і війна за Україну мають сформувати у ворога і його посіпак чітке розуміння, що Україну їм ніхто не віддасть і не подарує. Навіть якщо падає і не витримує бетон, бойовий дух наших бійців і добровольців міцніший за будь-який бетон", - сказала вона.

Донецький аеропорт обстрілювали з артилерії, "градів", мінометів і танків, працювали снайпери. За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників Донецького аеропорту назвали "кіборгами", а форпост українських кіборгів став символом української мужності, оплотом українського духу. Про незламних кіборгів знято художній фільм, який вийшов 2017 року. Аеропорт став символом героїзму для всіх українців.