Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки

Леся Українка (справжнє ім'я - Лариса Петрівна Косач-Квітка) - видатна українська письменниця, перекладачка, культурна діячка. Входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України.

Завдяки її творчості українська література зайняла одну з найвищих позицій у світовій культурі, а про українців і Україну заговорили у всьому світі. Саме Леся Українка стала в авангарді творчих сил, що виводили українську літературу на широку арену світової літератури на зламі ХІХ і ХХ століть.

Творча спадщина Лесі Українки включає понад 270 віршів, не рахуючи поем і віршованих драматичних творів, півтора десятка оповідань, стільки ж статей, величезну кількість перекладів, безліч зібраних унікальних народних пісень, казок, переказів, легенд українського народу. Феномен таланту Лесі Українки полягав у тому, що вона одночасно працювала в різних жанрах, збагативши і урізноманітнивши українську літературу. Її твори перекладені багатьма мовами. До того ж сама вона переклала чимало творів світових авторів українською, адже знала більше десятка мов.

На честь жінки великого таланту та сили духу - Лесі Українки - в Україні була заснована премія її імені. Літературна премія ім. Лесі Українки за найкращий твір для дітей була запроваджена у 1970 році й присуджувалася щорічно з 1972 до 2003 року.

З 2004 року діє "Премія Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва", яка присуджується щороку до дня народження Лесі Українки - 25 лютого - за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління в дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання. Серед них - твори письменників - ювілярів 2021 року. Знайомство з ними - у інформаційному виданні "Від Лесиного творчого натхнення до сьогочасних творів для дітей". Управління культури і туризму

Донецька ОДА

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