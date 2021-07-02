Сьогодні визначаться перші півфіналісти футбольного Євро-2020

Поєдинки 1/4 фіналу в п'ятницю, 2 липня, визначать першу півфінальну пару XVI чемпіонату Європи з футболу.

Санкт-Петербург о 19.00 прийматиме матч збірних Швейцарії та Іспанії, а в Мюнхені о 22.00 зійдуться команди Бельгії та Італії, передає Укрінформ.

Ще два півфіналісти Євро-2020 визначаться в суботу, 3 липня, в Баку, де зіграють Чехія і Данія, та в Римі, який побачить протистояння України і Англії.

Матчі 1/2 фіналу Євро-2020 пройдуть 6 і 7 липня.

Фінал чемпіонату Європи відбудеться 11 липня на "Вемблі" в Лондоні.