Солиста группы "Би-2" Леву задержали на матче в Москве за марихуану, - СМИ

Вокалиста рок-группы "Би-2" Егора Бортника (Лева) задержали на футбольном матче "Спартака" с "Тереком" в Москве, у артиста нашли марихуану. Об этом сообщило агенство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Лева Би-2 был задержан после того, как у него нашли косяк с марихуаной", - рассказал собеседник агенства.

Пресс-служба ГУМВД по Москве подтвердила, что на стадионе задержали гражданина с запрещенными веществами, но его имени не уточнила. По факту задержания проводится проверка.

Как передает издание, директор группы "Би-2" Руслан Волков отказался комментировать информацию о задержании, пояснив, что сейчас группа находится в отпуске.