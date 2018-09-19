Sony выпустит мини-версию оригинальной PlayStation

Игровое подразделение компании Sony объявило о переиздании оригинальной консоли PlayStation в миниатюре. Приставка с 20 предустановленными играми поступит в продажу 3 декабря по цене €99,99. Среди игр будут культовые Final Fantasy 7, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms. Новая консоль будет на 45% меньше оригинальной версии, в комплекте будут идти два контроллера оригинального дизайна, а также кабель HDMI для подключения к телевизору.

Первая PlayStation вышла 3 декабря 1994 года, разошлась по миру тиражом свыше 100 млн устройств и впервые познакомила пользователей с 3D-графикой, обрабатывающейся в режиме реального времени.

Это не первый раз, когда игровая компания объявляет о перевыпуске оригинальной консоли: ранее Nintendo выпустила переиздания 16-битной консоли SNES Classic Mini, а также восьмибитной NES Classic.

Microsoft в ответ на это в Twitter сообщила, что пользователи могут сыграть в свыше 500 игр с оригинальной Xbox и Xbox 360 по принципу обратной совместимости на современной консоли Xbox One.