Соперник Александра Усика голландец Тайрон Спонг провалил допинг-тест WADA

Дебютный поединок украинского боксера Александра Усика (16-0, 12 КО) в супертяжелом весе может состояться не с Тайроном Спонгом (14-0, 13 КО). Причина - небитый нокаутер из Голландии Тайрон Спонг провалил допинг-тест WADA за считаные дни до боя в Чикаго (США).

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило запрещенные препараты в допинг-тесте голландского боксера перед боем, который должен состояться 12 октября в Чикаго (США), сообщил промоутер Эдди Хірн в .

"С нами связалось WADA и сообщило, что в допинг-тесте Тайрона Спонга выявлен неблагоприятный результат. Он отправлен на атлетическую комиссию штата Иллинойс, дополнительная информация появится позже. Если Спонг не сможет провести бой, у нас есть резервные соперники", - написал Эдди Хирн.

Напомним, украинский боксер Александр Усик уже прибыл в Чикаго (США), где 12 октября на Wintrust Arena проведет свой первый бой в супертяжелом весе. Его соперником должен был стать непобежденный боксер Тайрон Спонг, который выиграл все 13 поединков на профессиональном уровне, из которых 12 нокаутом. В последнем бою он победил бойца из Эквадора Джейсона Минду.

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