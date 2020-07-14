Сорочинская ярмарка 2020 впервые не состоится за историю проведения

В этом году Сорочинская ярмарка не состоится из-за COVID-19. Это впервые за историю проведения фестиваля.

Об этом сообщили организаторы Национальной Сорочинской ярмарки на странице в Facebook.

"Нами принято решение о не проведении нынешней Сорочинской ярмарки именно в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области! Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью COVID-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов в отношении Национальной Сорочинской ярмарки продолжается и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем.

Мы не позволим отдельным деструктивным силам, которые начали сбор подписей против проведения ярмарки и планируют повторение событий "новосанжарского синдрома" в селе Большие Сорочинцы, навредить имиджу мероприятия, которое имеет многовековую историю и которое наше общество готовит и проводит с 1999 года. Мы не можем допустить любых проявлений пренебрежения наших участников и гостей, которые два десятка лет поддерживали нас, посещали ярмарку, принимали в ней участие - тем самым сплачивали Украину вокруг ее истории, культуры и традиций, а многим из них именно ярмарка давала возможность кормить свои семьи. Любим и очень благодарны, но не можем иначе".

Заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин заявил, что "проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона".