Сегодня, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды разбивались на пары без каких-либо ограничений. Таким образом, даже клубы из одной страны могли встретиться между собой.

Результаты жеребьевки:

"Атлетико" - "Лестер"

"Боруссия" Д - "Монако"

"Бавария" - "Реал"

"Ювентус" - "Барселона"

Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе. Первые четвертьфинальные встречи состоятся 11-12 апреля, а ответные - 18-19 апреля.

Напомним, единственным представителем Украины в Лиге чемпионов было киевское "Динамо", которое покинуло турнир по итогам группового этапа.