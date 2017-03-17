Сегодня, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды разбивались на пары без каких-либо ограничений. Таким образом, даже клубы из одной страны могли встретиться между собой.
Результаты жеребьевки:
"Атлетико" - "Лестер"
"Боруссия" Д - "Монако"
"Бавария" - "Реал"
"Ювентус" - "Барселона"
Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе. Первые четвертьфинальные встречи состоятся 11-12 апреля, а ответные - 18-19 апреля.
Напомним, единственным представителем Украины в Лиге чемпионов было киевское "Динамо", которое покинуло турнир по итогам группового этапа.