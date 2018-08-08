Состояние Сенцова катастрофически плохое - сестра

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который в Российской Федерации приговорен к 20 годам заключения в колонии строгого режима, катастрофически плохое. Сенцов почти не встает и говорит, что его конец близок. Кроме того Сенцову не передают никаких писем. Об этом на своей странице в Facebook написала сестра украинского политзаключенного Наталья Каплан.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - отметила Каплан.

Она добавила, что Европейский суд по правам человека настаивает о переводе в гражданскую больницу, которая расположена как можно ближе к месту прописки Сенцова. Однако украинский режиссер отказался от этого.

"Олег отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной", - написала Каплан.

Накануне, адвокат украинца Дмитрий Динзе сообщил об ухудшении здоровья Олега Сенцова, который все равно отказывается от госпитализации и не собирается прекращать бессрочную голодовку. Однако в России заявили, что состояние Сенцова является удовлетворительным.

Напомним, 14 мая украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку в российской тюрьме. Он требует, чтобы российские власти освободили всех украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму. По словам Сенцова, если его требования не будут выполнены, он готов умереть.

МИД Украины и Государственный департамент США потребовали от России освободить Сенцова и других политзаключенных.

14 июня Европейский парламент принял резолюцию о масштабных нарушениях прав человека и преследовании украинских граждан в России и аннексированном Крыму, а также потребовал, чтобы российские власти "незамедлительно и безоговорочно" освободили Олега Сенцова и других незаконно задержанных граждан Украины.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали сотрудники ФСБ весной 2014 года в оккупированном Крыму. Их вывезли в Россию, где Сенцова приговорили по сфабрикованному обвинению в организации теракта к 20 годам колонии строго режима. Кольченко получил 10 лет лишения свободы. Оба вину не признали.