Сотні британців втекли з-під карантину на швейцарському курорті

Сотні британців, які збиралися провести відпустку в швейцарському курортному містечку Фербір, таємно покинули свої готелі, після того як місцева влада розпорядилася відправити всіх прибулих із Сполученого Королівства туристів на десятиденний карантин. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Рішення про ізоляцію тих гостей, хто прибув з Великої Британії, було прийнято на тлі новин про швидке поширення в королівстві нового варіанту коронавірусу.

З 20 грудня Швейцарія перестала приймати рейси з Великої Британії і ПАР, де також була зареєстрована мутація коронавірусу. У той же час влада країни прийняла рішення про те, що всі туристи, які прибули з цих держав в період з 14 грудня, повинні провести під карантином 10 днів, починаючи з дня приїзду.

Гірськолижний курорт Фербір, розташований в кантоні Валліс, традиційно користується великою популярністю у британських туристів. За даними видання, відповідно до розпорядження влади Швейцарії, на карантин повинні мали відправитися в цілому 420 людей, які прибули в Фербір з Великої Британії, включно з громадянами Швейцарії, які повернулися на батьківщину із Сполученого Королівства.

50 осіб з числа тих, кому було наказано відправитися на карантин, покинули Швейцарію відразу ж після отримання повідомлення про необхідність ізолюватися. З решти 370 туристів до 27 грудня в Фербіре знаходилося менше 12 осіб.

Багато гостей покинули свої готелі вночі. "Співробітники помітили відсутність гостей в їх номерах завдяки тому, що залишені біля дверей підноси з сніданком залишилися недоторканими", - розповів журналістам Жан- Марк Сандоз - офіційний представник муніципалітету Багнес, в якому знаходиться курорт Фербір. "Ми розуміємо їх гнів", - додав він. За словами сандоз, муніципалітети в Швейцарії не отримали ніякої підтримки в реалізації карантинних вимог, про які було оголошено настільки раптово.

"Сім'ї з малими дітьми виявилися замкненими на 20 квадратних метрах. Це було нестерпно", - підкреслив Сандоз. Деякі з британців, що покинули Швейцарію, вирішили провести залишок відпустки в сусідній Франції.

Гірськолижні спуски там закриті, однак громадянам Великої Британії не забороняється залишати готельні номери.

Населення містечка Фербір становить 9 тисяч осіб. Приблизно 20 відсотків туристів, які щорічно проводять відпустку на цьому гірськолижному курорті, - британці. Після оголошення карантину для них багато швейцарців вважали курорт можливим вогнищем поширення інфекції і також анулювали вже заброньовані кімнати в готелях, вказує Сандоз.