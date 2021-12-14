Сотні населених пунктів: У Київській області масово відключили світло

На Київщині 14 грудня очікуються масштабні відключення світла.

У Київській області 14 грудня заплановані масові відключення електроенергії в сотнях населених пунктів.

Відомо, що причиною відключень світла стануть планові роботи, капітальні ремонти та технічне переобладнання мереж. Без постачання сидітимуть мешканці Білої Церкви, Козина, Кагарлика, Українки, Богуслава, Обуховка, Ржищева та ще багатьох населених пунктів. Також зазначається, що через несприятливі погодні умови можливі позапланові аварійні відключення світла.

Нагадаємо, що у Києві можуть обмежити постачання електроенергії через збитковість газових ТЕЦ. Комунальники пояснили, що собівартість газової елекроенергії сьогодні втричі перевищує собівартість вугільної енергії, однак через низькі запаси вугілля існує загроза масових відключень світла взимку.

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