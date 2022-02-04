Сотні студентів взяли "в облогу" будівлю Кабміну і готові стояти до ночі

Учасники протестів вимагають звільнення міністра Сергія Шкарлета

Відмова міністра освіти і науки у призначенні обраного президента Могилянки під час виборів, що відбулися 27 січня викликала чисельні обурення по всій країні. Сьогодні сотні студентів і освітян зібралися під будівлею Кабміну на акцію "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!" з вимогою не лише офіційно призначити Сергія Квіта на посаду президента вишу, а й негайно звільнити очільника МОН Сергія Шкарлета.

З приводу подій у Могилянці вчора ввечері в Кабміні відбулася нарада і було прийняте важливе рішення – МОН скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента академії.

"Домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

По факту ж переможцем став доктор філологічних наук і філософії Сергій Квіт, що очолював Міністерство освіти і науки України з червня 2014 по квітень 2016 року.

До цього він впродовж 7 років пропрацював на посаді президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

"Всі, хто тут зібрався, в курсі, що є перша локальна перемога. Але наша головна вимога всіх людей, що прийшли сьогодні під Кабмін – це звільнення Шкарлета, який оголосив війну інституції", - повідомляє Член Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ЄС-Східні сусіди Роман Лозинський.

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