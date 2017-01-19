Сотрудников запорожской прокуратуры задержали за сбыт и употребление наркотиков

Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики Генпрокуратуры задержали сотрудников местной прокуратуры Запорожья, которые занимались сбытом и употреблением наркотиков. Об этом сегодня, 19 января, на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Пару лет за решеткой поможет осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек", - отметил Луценко.

Ранее стало известно, что правительство ликвидировало департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

Хотя его бывший глава Илья Кива заявлял, что знает имена украинских политиков и чиновников, которые употребляют наркотики.