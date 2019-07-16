Советники "нормандской четверки" договорились об обмене пленными в течение месяца

Внешнеполитические советники глав государств стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция Россия) договорились об обмене удерживаемыми лицами в течение месяца.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Вадим Пристайко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Несмотря на абсолютно фундаментальные разногласия, например, по поводу причин того, что происходит между украинской и российской делегациями, по большому счету был продуктивный и прагматичный разговор, и удалось достичь неких договоренностей", - сказал он.

В частности, стороны договорились о "хлебном перемирии", разведении и разминировании не только Станицы Луганской, но и двух дополнительных участков и определении следующих для этого участков.

"В течение месяца договорились произвести обмен некого количества наших заложников. Президент Зеленский говорил "10 на 10 или "15 на 15". В принципе мы не замыкаемся вокруг количества людей, ведь наша задача - сейчас обменять, получить своих людей назад и разблокировать процесс "всех на всех", о котором мы долго говорим", - сообщил он.

Конкретными фамилиями, по его словам, занимается гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июня в Минске (Белоруссия) боевики "ЛДНР" передали Украине четверых пленных.

Ранее Зеленский заявил,что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен в формате "10 на 10" или "15 на 15".