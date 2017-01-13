Советы нумеролога: Как в Старый Новый год правильно загадать желания

Сегодня в ночь, с 13 на 14 января по традиции наших бабушек и дедушек мы отмечаем Старый Новый Год. Этот праздник традиционно завершает двухнедельный новогодний марафон и собирает вместе за одним столом самых стойких.

Даже у тех, кто не привык праздновать Старый Новый год, этот вечер получается каким-то особенным и необыкновенным. Ночью снятся яркие и запоминающиеся сны, а утром чувствуется что-то волшебное в настроении.

Старый Новый год - это последний шанс громко и решительно захлопнуть дверь в прошлое и открыться навстречу будущему. И в этом, 2017 году это особенно актуально, потому что все земляне переходят в абсолютно новый жизненный период. И, если не шагать в ногу со временем, то можно остаться на обочине событий.

В своей статье "Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога", я подробно рассказала об индивидуальных жизненных периодах, и о том, как их высчитывать. Сейчас, я хочу уделить внимание нумерологическому значению наступившего 2017 года. Наука нумерология рассматривает всего девять цифр - от единицы до девятки. Делаем несложный расчет: 2+0+1+7 =10. Ноль мы не учитываем, поэтом получаем цифру 1 - это управляющее число 2017 года.

Несложно догадаться, что эта цифра означает обновление, новый путь, первые шаги и фундамент нового строительства. Не зря в народе говорят: "первый шаг, он важный самый". То, каким будет для каждого из нас этот 2017 год, определит наполнение и развитие событий всего будущего девятилетнего периода.

Сегодня, в ночь Старого Нового года у нас всех есть последний шанс на то, чтобы энергетически простроить себе благоприятные события будущего года. Самый простой и традиционный способ - это щедрое застолье с хорошими и позитивными тостами. Соберите за одним столом тех, кто вам действительно дорог. Дайте каждому слово, пусть тосты будут длинными и продуманными. Можно даже устроить конкурс на лучший тост. Главное, не злоупотребляйте спиртным - слов должно быть много, а глотков и градусов мало.

Особое внимание нужно уделить формулировкам. Желайте присутствующим здоровья, а не "не хворать", любви, а не избавления от одиночества. Очень хороши тосты, в которых говорится о рождении детей, въезде в новую квартиру, путешествиях и дорогих покупках. Каждый такой тост, произнесенный в этот день, это "заказ в будущее", который будет двигаться по направлению к исполнению гораздо быстрее, чем запланированное и озвученное в любой другой день.

Отдельное внимание хочу уделить гаданиям. Не буду заострять внимание на методах, хотя от зеркал и общения с духами мертвых, настоятельно советую воздержаться. Главное в гадании - правильный запрос. Не стоит спрашивать абстрактно: "как пройдет будущий год", или "что ждет меня в личной жизни". Сначала сформируйте свое желание, а потом задавайте вопрос по поводу его реализации. Например, "куплю ли я в этом году новую машину?", "выйду ли замуж?", "перееду ли на новое место жительства?".

И последнее, что я могу посоветовать сделать в эту ночь - это медитация. Другими словами можно сказать - "повитайте в облаках". Нужно включить приятную тихую музыку, сделать приглушенный свет, а лучше всего зажечь свечи, заварить ароматный травяной чай. И в этой приятной атмосфере расслабиться и помечтать.

Напоминаю, что в этот раз, мы не просто создаем себе программу на год вперед, мы выстраиваем весь девятилетний цикл. От того, как мы встретим Старый Новый год зависит множество событий в нашей жизни. Поэтому празднуйте, говорите тосты, мечтайте и загадывайте желания!

Лилия Романова