Создатель Pokemon Go выпустил новую игру о покемонах

Вышла новая игра о покемонах Pokemon Duel

В новой игре под названием Pokemon Duel игрокам не придется ловить покемонов.

Компания Pokemon Company International, которая является одним из разработчиков популярной Pokemon Go, представила новую стратегию, посвященную карманным монстрам - Pokemon Duel, передает The Verge.

Сообщается, что игрокам на этот раз охотиться за покемонами не придется. Доминирует на этот раз стратегическая составляющая - монстров нужно передвигать по полю, блокировать путь покемонам противника, или же побеждать их.

В настоящее время игра доступна на Google Play и App Store бесплатно.