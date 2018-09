SpaceX выбрала первого туриста на Луну

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX выбрала первую частное лицо, которое отправит как туриста в полет вокруг Луны на борту космического корабля Big Falcon Rocket (BFR).

Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

"SpaceX подписал контракт с первым в мире частным пассажиром, который полетит вокруг Луны на борту нашего BFR. Это - важный шаг на пути к обеспечению доступа людей, которые мечтают о путешествиях в космос", - говорится в сообщении.

Узнать, кто летит и почему, приглашают в понедельник, 17 сентября.

SpaceX has signed the world's first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle-an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who's flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk

- SpaceX (@SpaceX) 14 сентября 2018 г.

Планируемое время полета пока также неизвестно. Ранее в компании заявляли, что хотят совершить полет с двумя пассажирами в конце 2018 года.

"К Луны летали лишь 24 человека в истории. Никто не был там после последней миссии Apollo 1972", - заявили в SpaceX.