SpaceX завершила статичні вогневі випробування для місії DART

SpaceX планує відправити у космос місію NASA DART. DART – це амбітна місія NASA щодо перевірки нашої здатності перенаправити астероїд подалі від Землі за допомогою удару космічним апаратом. Мета полягає в тому, щоб визначити, чи загрожує планеті астероїд, який може викликати смерть і руйнування, і чи може людство відхилити астероїд, запобігаючи зіткненню. Учора SpaceX успішно здійснила статичний запуск ракети Falcon 9, яка виведе DART на орбіту.

Після завершення статичного вогневого випробування Falcon 9 була доставлена до монтажної підвіски для установки космічного апарату DART. Після встановлення його знову викотять на стартовий майданчик.

Проте, на яку саме орбіту SpaceX помістить DART, нині залишається загадкою. Є шанс, що його буде виведено на геостаціонарну перехідну орбіту, але він може бути розміщений прямо в глибокому космосі. Якщо SpaceX відправить DART у глибокий космос, це буде її перший запуск такого типу.

DART був успішно з’єднаний з адаптером корисного навантаження Falcon 9 10 листопада. Імовірно, завершуються останні штрихи для підготовки місії до запуску. DART буде інкапсульований і незабаром після успішного статичного вогневого випробування повернеться на стартовий майданчик. DART прибув у Ванденберг у жовтні. Як завжди, SpaceX спробує посадити свою ракету Falcon 9 для повторного використання у пізніших місіях. Оскільки SpaceX готується до запуску DART, вона також готується вивести на орбіту 53 супутники Starlink.

Нині цей запуск призначено на середу, 1 грудня 2021 року. Ця партія супутників пов’язана один з одним за допомогою лазера. SpaceX зараз працює над виведенням на орбіту якомога більшої кількості супутників, щоб її мережа Starlink могла забезпечити широкосмугове підключення до Інтернету в будь-якій точці світу.

Перші 4400 супутників Starlink, які вийшли на орбіту, розділені на п’ять різних груп. Кожна з цих груп має різну висоту та нахил, і вони мають вирішальне значення для забезпечення глобального покриття. Перша із цих п’яти груп була завершена у травні і кожна буде на різній орбітальній висоті, що дозволить їм покрити різні регіони планети. Деякі із супутників знаходитимуться на напівполярній орбіті.

SpaceX запланувала напружений квартал, а генеральний директор Ілон Маск заявив, що компанія планує запустити близько 80 тис. кг корисного навантаження в четвертому кварталі 2021 року. Цього року відбудеться ще два запуски Starlink. В той час, як SpaceX працює над виведенням на орбіту більшої кількості супутників, компанія також удосконалює своє наземне обладнання, яке клієнти використовують для підключення до послуги. Вона працює над надійною супутниковою тарілкою, що підходить для використання на транспортних засобах, таких як будинки на колесах, вантажні автомобілі, човни та літаки.

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