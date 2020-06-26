Спалах коронавірусу зафіксували на Троєщинському ринку

У Києві виявили спалах коронавірусу на речовому ринку Троєщина.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, захворювання виявили у п'яти працівників ринку. Вони лікуються на самоізоляції.

Зараз з'ясовується коло контактних осіб.

Рішення про подальшу роботу ринку буде приймати комісія з надзвичайних ситуацій міста.

За минулу добу в Києві виявили 115 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких дев'ять медиків. Одна людина померла.

За добу в Україні коронавірус виявили у 1109 осіб - це новий антирекорд. Також зафіксовано 19 летальних випадків, 541 пацієнт одужав.

Всього кількість інфікованих досягла 41 117, з них 18 299 одужали, летальних випадків - 1086.