Спалах коронавірусу зафіксували на Троєщинському ринку

У Києві виявили спалах коронавірусу на речовому ринку Троєщина.
Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, захворювання виявили у п'яти працівників ринку. Вони лікуються на самоізоляції.
Зараз з'ясовується коло контактних осіб.
Рішення про подальшу роботу ринку буде приймати комісія з надзвичайних ситуацій міста.
За минулу добу в Києві виявили 115 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких дев'ять медиків. Одна людина померла.
За добу в Україні коронавірус виявили у 1109 осіб - це новий антирекорд. Також зафіксовано 19 летальних випадків, 541 пацієнт одужав.
Всього кількість інфікованих досягла 41 117, з них 18 299 одужали, летальних випадків - 1086.