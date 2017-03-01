Спасатели Беларуси и Украины подписали регламент о взаимодействии

Спасательные ведомства Беларуси и Украины в среду в Минске подписали регламент о взаимодействии, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.

"Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси и Государственный центр управления в чрезвычайных ситуациях Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подписали регламент организации взаимодействия и обмена информацией", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что дежурные смены спасателей двух стран будут обмениваться информацией о возникновении и угрозе чрезвычайных ситуаций, последствия которых могут иметь трансграничный характер.

Речь идет о выбросе опасных веществ на территориях приграничных областей, негативных последствиях и состояния водотоков в приграничных областях в краткосрочной или долгосрочной перспективе, ядерных или радиационных авариях, инцидентах, происходящих во время транспортировки опасных материалов, пожарах в природных экосистемах на территориях приграничных областей, а также иных нештатных ситуациях.

В МЧС подчеркнули, что одним из направлений сотрудничества также является участие в проведении совместных учений и тренировок с привлечением оперативно-координационных центров территориальных органов оперативного управления МЧС двух стран.

Регламент организации взаимодействия и обмена информацией подписан в рамках официального визита в Беларусь делегации Гослужбы Украины по чрезвычайным ситуациям во главе с председателем Николаем Чечеткиным, уточнили в министерстве.

В рамках визита, сообщили там, запланировано также подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания и плана совместных мероприятий по сотрудничеству в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на 2017-2020 гг.

Интерфакс-Западhttp://www.interfax.by/news/belarus/1220873