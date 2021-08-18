Спершу кордон, потім вибори: 60% українців за такий порядок вреґулювання на Донбасі

Дані соціологічного опитування оприлюднив Центр Разумкова

Абсолютна більшість українців - 60% - вважають, що вибори на окупованих територіях Донецької і Луганської областей можуть відбутися лише після того, як із цих територій виведуть російські війська, а Україна відновить контроль над своїм кордоном з Росією.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова.

Протилежної думки - про те, що спочатку треба провести вибори, а вже потім виводити російських військових, обеззброювати бойовиків і відновлювати контроль над українським кордоном - дотримується лише 13% опитаних.

Таке уявлення про черговість дій при вреґулюванні конфлікту на Донбасі домінує в усіх реґіонах - як на Заході, так на Сході і Півдні; серед україномовних і російськомовних громадян України.

Прихильники першочергового проведення виборів на окупованих територіях незначно переважають лише серед електорату проросійської "Опозиційної платформи - За життя". При цьому навіть серед адептів ОПЗЖ значна частина - 41% - кажуть, що не визначились.

Запитання - що спочатку, вибори чи кордон? - Центр Разумкова ставить респондентам уперше. Це запитання є одним із ключових, які зараз обговорюються щодо Донбасу, - каже директор соціологічної служби Центру Андрій Биченко.

"Чому ми такий грунтовний аналіз подаємо - за реґіонами, за мовою спілкування, за партійними преференціями? Тому що ми хочемо показати, що це думка не якоїсь окремої групи, чи екзальтованої молоді, чи українських націоналістів. Це думка, яка переважає серед усіх соціально-демографічних груп, серед різних верств населення", - сказав Биченко "Голосу Америки".

Як відомо, у Мінських угодах проведення виборів записане у пункті 4, а відновлення державного кордону - у пункті 9. Саме така черговість вреґулювання в угодах, що підписувалися за складних умов активної фази російської агресії проти України, залишається каменем спотикання на переговорах. Росія вимагає негайного проведення місцевих виборів, Україна наполягає на тому, що вибори неможливі, доки територія окупована.

Українська сторона наголошує також на тому, що Росія досі не виконала головну вимогу Мінських угод, записану в пункті номер 1, де йдеться про "негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України".

Голос Америки українською

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