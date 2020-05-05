Спецрейси МАУ повезуть заробітчан в п'ять європейських країн

В той час, як Чехія з 11 травня відкриває кордони для заробітчан, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) отримала замовлення на виконання чартерних рейсів з перевезення українців за трудовими контрактами в Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу.
Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.
"Зараз МАУ отримала замовлення на здійснення чартерних перевезень в Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу", - сказано в ньому.
Зокрема, 5 травня авіакомпанія має намір виконати третій спеціальний пасажирської рейс з Києва у Франкфурт (аеропорт "Хан") з перевезення українських громадян за трудовими контрактами.
Наголошується, що такі перевезення стали можливі завдяки співпраці з Міністерством закордонних справ і офісом віце-прем'єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Згідно з повідомленням, до обов'язкових умов подорожі належать наявність трудової візи, контракту строком від трьох місяців, медичної страховки, у тому числі на випадок COVID-19.
При цьому до перевезення приймаються тільки офіційно працевлаштовані громадяни, виїзд яких за кордон не є епідеміологічним ризиком.
Раніше вже були виконані аналогічні рейси в Гельсінкі і Лондон.