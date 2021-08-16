Сплеск коронавірусу в Україні прогнозують на осінь

Підйом захворюваності на COVID-19 очікується восени цього року, в жовтні- листопаді.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю Укрінформу.

"Найближчими днями ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми перебуваємо перед піком. Але хочу нагадати, що минулого року пік у нас спостерігався через півтора-два місяці після тих цифр, які ми реєструємо зараз. Підйом захворюваності ми очікуємо десь восени цього року, приблизно в жовтні-листопаді", - сказав Кузін.

За його словами, такий спалах може статися і раніше, але зараз є всі можливості для того, щоб його не допустити. Він зазначив, що чим більше людей буде охоплено щепленнями, тим менше буде наслідків для системи охорони здоров'я, для здоров'я людей, і тим менше буде летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде.

"Від відповідальної поведінки кожного з нас залежить те, наскільки швидко ми будемо заходити в жовту, помаранчеву або червону зону. Базові профілактичні речі, які стосувалися коронавірусної інфекції, так само ефективно діють і проти "Дельта"- штаму. Це уникнення місць масового скупчення, використання антисептиків, обробка рук, етикет чхання та інше", - сказав Кузін.

Він зазначив, що досвід інших країн показує, що спалахи "Дельти" реєструвалися в організованих колективах, тож відкрита можливість вакцинації саме організованих колективів є однією з опцій, яка допомагає запобігти швидкому розповсюдженню інфекції.

Також, за його словами, такі спалахи реєструвалися в закладах освіти, тому введено окрему норму, яка не дозволяє відкривати заклад освіти і розпочинати процес навчання, при вакцинації менше, ніж 80% педпрацівників.

"І третя ситуація, коли найчастіше виникали спалахи, це - туристи і люди, які поверталися з відпочинку, перетинали кордон і виїжджали по різних справах за межі країни. Тому ми і прийняли ті зміни, щоб мінімізувати додатковий ризик занесення інфекції з туристами, які повертаються в країну. Коли розроблялися ці протиепідемічні норми, звичайно, аналізувалися кращі практики, досвід Великої Британії, яка зіткнулася з великим спалахом. Після вивчення цих практик ми й дійшли до висновку, які протиепідемічні норми можуть бути ефективними саме стосовно "Дельта" чи іншого штаму ", - додав Кузін.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 серпня було зафіксовано вже 300 випадків інфікування штамом "Дельта".

В Україні минулої доби виявлено 417 випадків захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 266 329 осіб, одужали - 2 197 075 осіб, летальні випадки - 53 269, проведено ПЛР-тестувань - 11 677 835.



