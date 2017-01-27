С.Полторак не увольнял генерала, который заснул на совещании, а объявил ему строгий выговор - Минобороны

В пресс-службе Министерства обороны уточнили, что министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак на заседании Комитета реформ лишь указал одному из присутствующих представителей высшего офицерского состава на недопустимое поведение и попросил его выйти из зала для совещаний, но не увольнял, передает .

"...на последнего наложено дисциплинарное взыскание - "строгий выговор", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Напомним, советник заместителя министра обороны Алина Фролова сообщила, что министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерала, который заснул во время заседания Комитета реформ Минобороны.

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