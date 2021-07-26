Справа Гандзюк: суд залишив Левіна і Мангера під вартою

Ksenia Omelchenko Київський апеляційний суд залишив під вартою ексголову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.

Повідомляється, що 26 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року, якою обвинуваченим Мангеру та Левіну продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28 серпня 2021 року, без визначення розміру застави.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура просить призначити Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, за даними слідства, "голова Херсонської облради Мангер та екстрадований в Україну з Болгарії Левін організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)".

Окрім того, у відомстві підтвердили, що суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання обвинуваченим запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року без права внесення застави.

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