Справа київського "догхантера" Святогора пішла до суду

Прокуратура передала в суд обвинувальний акт проти відомого вбивці бездомних собак Олексія Святогора, затриманого правоохоронцями на початку червня.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Києва.

Прізвище обвинуваченого не називається, але судячи за вказаними даними, що йдеться саме про Святогора.

"Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури No10 слідчим відділом Шевченківського управління поліції завершено досудове розслідування стосовно 43-річного киянина за фактом вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 300 КК України (виготовлення або розповсюдження матеріалів, що пропагують культ насильства і жорстокості).

Згідно з висновками експертизи, публічні виступи та висловлювання зазначеної особи кваліфіковані як такі, що пропагують культ насильства і жорстокості до безпритульних тварин, заклики до їх вбивств і підбурювання інших осіб до вчинення подібних дій.

Сторони ознайомилися з матеріалами досудового слідства і обвинувальний акт було направлено до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, 8 червня столична поліція затримала Святогора. Він відомий як жорстокий вбивця бродячих тварин, на його рахунку понад 500 вбивств. Проте "догхантера" затримали нема за розправу над тваринами, а за поширення інформації про свою діяльність.

Святогор був відправлений судом під домашній арешт. 5 липня Шевченківський райсуд Києва продовжив йому запобіжний захід до 7 серпня. 13 липня волонтери заявили, що Святогор, який повинен до 7 серпня перебувати під цілодобовим домашнім арештом, вільно пересувається містом.