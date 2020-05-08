Справа про "погрози" Зеленському: суд дозволив Звіробій зняти електронний браслет

Печерський районний суд Києва 7 травня не продовжив запобіжний захід для волонтерки та ветеранки Марусі Звіробій

Про це повідомив її адвокат Андрій Писаренко у Facebook.

"Слідча суддя Печерського суду повернула прокуророві у справі "потерпілого Зеленського" клопотання про продовження процесуальних обов'язків Марусі Звіробій. Тепер у Марусі немає жодного запобіжного заходу у цій "надзвичайно складній справі". Одинадцять прокурорів Офісу генерального прокурора не змогли вчасно подати релевантне клопотання", - розповів Писаренко.

Печерський районний суд Києва обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Звіробій зобов'язали носити електронний браслет.

