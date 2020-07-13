Справа Шеремета. Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Печерського районного суду Києва про продовження строку тримання під вартою фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко до 23 липня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Леонід Маслов.

"Андрія Антоненка залишили під вартою. О 10.41, коли засідання ще не розпочалося, надійшло клопотання про продовження ув'язнення", - написав захисник.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок підриву машини, що належала співзасновниці видання "Українська правда", цивільній дружині журналіста Олені Притулі. Прокуратура кваліфікувала інцидент як умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей. За версією слідства, журналіста вбили з метою дестабілізації ситуації в Україні.

12 грудня 2019 року глава МВС Арсен Аваков повідомив на брифінгу про затримання підозрюваних у причетності до вбивства Шеремета. Згодом того самого дня Нацполіція назвала імена ймовірних причетних: це військова медсестра Яна Дугарь (суд відправив її під домашній арешт, а 25 травня 2020 року відпустив під заставу), Антоненко (заарештовано) і дитяча хірургиня Юлія Кузьменко (узято під варту).

Слідчі вважають, що вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Кузьменко та Антоненко, Останнього називали організатором злочинної групи. Дугарь нібито займалася "розвідкою": шукала камери відеоспостереження на шляху змовників.

21 травня стало відомо, що текст підозри змінили. У новій редакції йдеться про те, що Кузьменко тільки заклала вибухівку разом з Антоненком, але не приводила її в дію.

22 травня поліція повідомила захист підозрюваних про закінчення досудового розслідування.