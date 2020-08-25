Справа Шеремета: фігурантів судитимуть присяжні

Підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугарь будуть судити присяжні

Про це повідомляє видання "Ґрати" з посиланням на рішення суддів.

Клопотання про слухання справи судом присяжних подав адвокат Юлії Кузьменко Тарас Беспалий, його підтримали інші адвокати.

Розгляд справи має початися 4 вересня.

Зазначимо, що присяжних можуть залучати до справи в тому випадку, якщо розглянуті кримінальні справи, які передбачають довічне ув'язнення. 25 серпня журналісти оприлюднили клопотання, в якому прокуратура просить суд продовжити арешт Андрію Антоненку у справі Шеремета на строк у 60 діб.