Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи Антоненку, Кузьменко і Дугарь

Шевченківський районний суд Києва на 2 місяці продовжив запобіжні заходи для обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це в прямому ефірі ТСН.19:30 повідомив журналіст Іван Воробйов.

Так, Андрій Антоненко залишиться за ґратами, а Юлія Кузьменко - під домашнім арештом до 21 травня 2021 року. Також суд продовжив строк дії обов'язків Яні Дугарь до 21 травня 2021 року.

Сьогодні суд тривав близько шести годин. Захист клопотав про зміну запобіжного заходу Антоненку з тримання під вартою, а Кузьменко - з домашнього арешту. Підозрюваних пропонували взяти на поруки близько 15 теперішніх та екснардепів.

Люди, які вважають фігурантів справи невинними, прийшли на акцію протесту під будівлю суду, проте запевнили, що захід буде мирним і без заворушень.

Звільнити Андрія Антоненка з-під варти та Юлію Кузьменко з-під домашнього арешту. Шевченківський суд столиці сьогодні мав би розглянути клопотання про зміну запобіжних заходів підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

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12 грудня 2019 року Нацполіція повідомила, що затримала фігурантів вбивства журналіста Шеремета. Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють в убивстві військового й волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) і хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь.

Андрія Антоненка спочатку звинуватили в організації вбивства журналіста, пізніше організаторами назвали "невстановлених осіб".

21 травня 2020-го стало відомо, що підозрюваним змінили підозри. Антоненка тепер називають виконавцем злочину, як і Кузьменко, а Дугарь - спільниця. Водночас громадські активісти, спільнота ветеранів АТО, волонтерів і, зокрема, Міністерство у справах ветеранів заявляють про непричетність усіх трьох до цього злочину. Зокрема, вони публікують низку доказів, що суперечать версії слідства.