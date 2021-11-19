Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи трьом обвинуваченим

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк дії запобіжних заходів для двох обвинувачених у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, і строк дії обов'язків для ще однієї обвинуваченої у справі - Яни Дугарь, до 19 січня 2022 року.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає кореспондент Укрінформу.

"Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу - задовольнити. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби - з 23:00 по 6:00 - із застосуванням електронного засобу контролю. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці - по 19 січня 2022 року включно", - поінформувала головуюча суддя.

Також суд продовжив нічний домашній арешт для Кузьменко (у період з 23:00 до 6:00) теж на 2 місяці - по 19 січня 2022 року, - та строк дії обов'язків для Дугарь - по 19 січня 2022 року включно.

Наступне засідання у справі заплановано на 6 грудня на 11:00.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю та волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні минулого року обвинувальний акт щодо Дугарь, Антоненка і Кузьменко направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про замовників вбивства Шеремета.

