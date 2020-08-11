Справа Шеремета: суд відпустив Кузьменко під домашній арешт

Київський апеляційний суд відпустив з-під варти під цілодобовий домашній арешт дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі суду.

"До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту... до 13 вересня", - проінформували в пресслужбі.

Як повідомляв УНН, у грудні минулого року суд взяв Кузьменко під варту.

Правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета було завершено.

20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.