Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою, під Офіс Зеленського прийшли активісти

Активісти поклали політичну відповідальність за хід розслідування справи про вбивство на президента.

Печерський районний суд Києва залишив підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою ще на два місяці.

Таким чином суддя задовольнив клопотання прокурора і продовжив арешт до 23 липня. Водночас суд відмовив у видачі на поруки Антоненка кільком охочим.

Паралельно о 19.00 під Офісом президента розпочалася акція протесту з вимогою звільнити підозрюваних у справі Шеремета - Антоненка, Юлію Кузьменко, які знаходяться в СІЗО вже понад 6 місяців, і Яну Дугар, яка перебуває під домашнім арештом.

Активісти поруч з входом в Офіс Президента розгорнули великий плакат "Free Kuzmenko", "Free Riff", люди періодично скандують "Де справедливість?".

Як зазначили організатори акції з імпровізованої сцени, президент України Володимир Зеленський несе політичну відповідальність за хід розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, після того, як приєднався до брифінгу від МВС, присвяченому оголошенню підозр фігурантам справи в грудні 2019 року.

Крім того, на думку активістів, справа "тягнуть", а за ґратами зараз знаходяться несправедливо ув'язнені люди.Нагадаємо, 12 грудня 2019 року керівництво поліції повідомило про те, що у вбивстві Шеремета підозрюють дитячого кардіохірурга і волонтера Юлію Кузьменко, рок-музиканта і бійця СЗГ Андрія Антоненка і військового медика Яну Дугар. У справі також фігурує подружжя добровольців Владислава та Інни Грищенків.

За версією слідства, мотивом вбивства була "дестабілізація суспільно- політичної ситуації". Вірогідних замовників назвати не змогли. Колеги Шеремета з "Української правди" засумнівалися в озвученій поліцією версії щодо мотивів вбивства.

Печерський суд відправив Дугар під домашній арешт, а Антоненка і Кузьменко взяв під варту без права внесення застави.

Журналіст Павло Шеремет трагічно загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли він виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.