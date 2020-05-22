Справа Шеремета: всім трьом фігурантам змінили підозри

Ветерану АТО та музиканту Андрію "Riffmaster" Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь змінили підозри у справі про вбивство Павла Шеремета.

Про це повідомив один з адвокатів Антоненка Леонід Маслов на своїй сторінці у Facebook.

Адвокат повідомив, що змінили мотив злочину. Прибрали "ультранаціоналістичні ідеї", "велич арійської раси".

"Тепер "невстановлені особи, діючи з ряду особистих мотивів - вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту". Ці невстановлені особи "залучили" Антоненка, Дугарь і Кузьменко. Не за гроші (у кваліфікації вбивства відсутнє згадування про корисний мотив і посилання на пункти 6, 11 ч. 2 ст 115 ККУ - корисливий або замовний мотив)", - написав Маслов.

За його словами, Антоненко тепер не організатор, а простий виконавець "за попередньою змовою". Кузьменко тепер лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок.

"Тепер вони ще й знищили машину Subaru і за невідомих обставин зберігали невідому вибухівку. Це додає ще 2 статті в обвинувачення", - зазначив адвокат.

До того ж слідство називає організаторами злочину "невстановлених осіб".

Також Маслов припустив, що 22 травня відбудеться завершення розслідування і розкриття усіх доказів.

Про завершення розслідування у справі повідомив адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Тарас Безпалий у коментарі "Українській правді".

Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яну Дугарь, Андрія Антоненка, подружжя Інну та Владислава Грищенків, Юлію Кузьменко.

Магнолия-ТВ

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