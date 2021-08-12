Справу про отримання хабаря нардепом Юрченком направлено до суду, - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата та його посередника обвинувачених в отриманні неправомірної вигоди та підбуренні до надання такої вигоди за внесення змін до законодавства депутатами Верховної Ради

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку САП у Фейсбук.

При цьому в САП не називають імені нардепа і його пособника, але, за даними Центру протидії корупції, йдеться про позафракційний народний депутат Олександра Юрченка, раніше виключеному з фракції "Слуга народу", і його "неофіційному помічника" Івана Фіщенко.

За даними САП, влітку 2020 року НАБУ отримало оперативну інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують хабарі за використання законних повноважень народних депутатів і розробило спеціальну операцію з включенням до складу групи детектива "під прикриттям". "Народний обранець висловив прохання передати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. США за внесення пропозицій до проєкту Закону України "Про управління відходами" та у подальшому ще 200 тис. дол. США для підкупу народних депутатів - членів відповідного Комітету Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

Далі учасники злочину були проінформовані невідомими про операцію, що проводиться, і намагалися завуалювати свою діяльність, але експертиза підтвердила достовірність отриманих в ході слідства аудіо і відеозаписів і наявність у висловлюваннях обвинувачених прохання до надання грошових коштів їм і членам комітету Верховної Ради.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на нерухоме майно і автотранспортні засоби обвинувачених накладено арешт. Посереднику у передачі неправомірної вигоди НАБУ та САП повідомили про підозру 10 вересня, нардепу - 17 вересня 2020 року, а 3 березня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.