Средняя температура воздуха в Киеве за полтора месяца зимы выше нормы на 4 градуса, - климатологи

Специалисты подвели итоги первой половины зимы в столице

По данным наблюдений средняя температура воздуха в Киеве за полтора месяца нынешней зимы составила +1,1°С, что выше климатической нормы на 4,3°С. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории.

Указывается, что холоднее всего за этот период было 14 января, когда минимальная температура опустилась до -9,3 градуса мороза, а теплее – 16 декабря, когда максимальная температура достигла октябрьского значения +9,8°С.

В сообщении климатологов говорится о том, что вторая половина зимы началась с температуры ниже климатической нормы, но, учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра, это похолодание будет непродолжительным.

Таким образом, по информации специалистов, нынешняя зима должна быть теплее за климатическую норму.

Напомним, ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида объяснял резкое ухудшение погодных условий на этой неделе, в частности выпадение местами очень сильного снега, прохождением через центральную часть Украины циклонов.