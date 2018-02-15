Сретение Господне: Как отмечают праздник и что нельзя делать в этот день

Христиане восточного обряда сегодня, 15 февраля, отмечают Сретение Господне - великий двунадесятый (то есть один из двенадцати важнейших) церковный праздник, символизирующий не только встречу человечества с Богом, но и, по народной традиции, еще и встречу зимы с весной.

История праздника

Впервые Сретение появилось в богослужебном календаре церкви в IV веке. Однако первоначально оно воспринималось не как самостоятельный праздник, а как день, завершающий 40-дневный цикл после праздника Богоявления.

Примечательным он был тем, что именно в этот день, будучи еще младенцем, Иисус Христос встретился с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной.

По ветхозаветному обычаю, на 40-й день после рождения Иосиф и Мария принесли своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там Иисуса, согласно Евангелию, встретил 360-летний старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя рода человеческого, появившегося на свет.

Взяв на руки Иисуса, Симеон Богоприимец заявил, что этот младенец станет тем самым Спасителем. Таким образом, Сретение, или Принесение во храм, считается знаковой встречей Ветхого и Нового Завета и знакомством человечества с новым Мессией.

Также в Храме к Марии и ее сыну подошла 84-летняя вдова, которую все называли Анна-пророчица. Глянув на малыша, старушка так же признала в нем сына Божьего и будущего Спасителя.

Обряды со свечами и водой

Древние славяне в этот день также отмечали встречу зимы с весной.

Считалось, что 15 февраля - единственное время за зимний период, когда можно услышать гром. Отсюда и второе название праздника - Громница.

Люди по традиции в этот день пели языческие песни-заговоры на тепло и хорошее лето, разжигали огромные костры у дорог и гадали.

К слову, манипуляции с огнем с принятием христианства трансформировались в освящение свечей, которые называли "громовыми" или "громницама". Освящали их в церкви после освящения воды, там же зажигали, а после несли в дом.

Хранили громовые свечи в углу, или вплетали в дидухи. По поверьям, они имеют исключительную силу и оберегают дом от бури, ливней или смерча, поле - от бурелома или града, а членов семьи - от "злого глаза" и болезней.

Какое бы ни случалось в семье событие - радостное или печальное - приглашался священник, который служил молебен и зажигал ее. Впрочем, свеча не сгорала до конца. Напротив, ее периодически восстанавливали - наращивали и пользовались волшебным огнем лишь в самых важных случаях.

Свеча - главный атрибут Сретения

Зажигали такие свечи в частности: когда приходили из церкви в день Сретения (чтобы весеннее половодье не повредило посевы, а мороз не побил деревья), когда над домом гуляет страшная непогода, когда возникали трудности при родах, когда в селе пожар, или катаклизм, когда человека схватит "черная болезнь" (эпилепсия), когда человек умирал (чтобы дать спокойно перейти ему в мир иной).

Как уже было упомянуто, также в этот день издавна было принято святить воду. Стретенскую воду собирали с сосулек и добавляли к обычной воде.

По поверьям - такая вода целебная: лечит раны и внутренние заболевания, спасает от "злого глаза", ведьмы, оборотня. Ею кропили воинов перед боем и чумаков перед походом, пасечники окропляли ею ульи в начале сезона, а хозяева - скот во время первого выгона на пастбище.

Приметы и суеверия

Помимо этого, со Сретением связано немало примет. Так, например, наши предки верили, что если на Сретение с крыши вода капает, то зима еще долго будет держаться. Если в этот день вышло солнце, то стоит ожидать суровых морозов. Снегопад же предвещал дождливую весну, ясный закат - прекращение сильных морозов, ясная и тихая погода - хороший урожай.

Есть и финансовые приметы на Сретение. В частности, в этот праздник не принято класть деньги на кухонный стол, поскольку считалось, что дом может покинуть удача.

Также довольно часто в этот день гадали, выставляя тарелку с зерном на ночь во двор. Так, если утром будет роса - это к урожаю, нет росы - плохой признак.

Помимо этого, на Сретение были и свои запреты. К примеру, нельзя скучать, потому что это радостный праздник, в который принято веселиться; ссориться, ведь ругань в любой церковный праздник сулит большие неприятности; отправляться в дальний путь, так как погода может быть переменчивой.

Также строго настрого запрещалось работать, дабы мирские дела не отвлекали от духовного. Исключением было лишь приготовление пищи, уход за скотиной/домашними животными и хлопоты на благо других людей,

При этом важно, что особо категорично наши предки относились к "водным" промыслам: опасными считались все действия с водой - под запретом были стирка и даже мытье в бане.

Что касается последнего запрета, то тут стоит пояснить, что в старину купание в бане по праздникам запрещалось потому, что для этого нужно было сначала потрудиться: наколоть дров, наносить воды и т.п. А вот современные люди, которые хотят принять душ в этот день, вполне могут это сделать, не боясь нарушения запрета.

В то же время самым позитивным занятием на Сретение считалось посещение церкви. Если человек не мог отстоять все торжественное богослужение, то нужно было зайти и хотя бы поставить свечу и помолиться.