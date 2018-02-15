Сретение господнее по Юлианскому календарю отмечают 15 февраля

На 40-й день после рождения Иисуса Христа Иосиф и Мария исполнили закон, о котором говорится в Ветхом Завете и по которому на 40-й день после рождения мальчика (и на 80-й - после рождения девочки) каждая мать должна была принести в храме жертву всесожжения - годовалого ягненка, как знак признания над собой высшей Божьей власти и благодарности, а голубя - как жертву за грех. После этого женщина считалась очищенной.

По требованию этого же закона все еврейские дети-первенцы мужского пола, в сороковой день после рождения, представлялись в храме Лицу Божию и посвящались на служение Богу.

Это событие описывается в Евангелии. Как сказано, в то время произошла предвиденная Богом встреча Христа с праведным Симеоном. Вот как описывает нам тот день св. евангелист Лука: "Ему (Симеону) было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господа. Он пришел по вдохновению в храм. И когда родители вносили Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2:26-32).

Сретение Господне по Юлианскому календарю отмечаем 15 февраля (по Григорианскому - 2 февраля).

В праздник Сретения, по традиции, верующие освящают в церкви свечи, которые несут в свои дома как символ света и очищения.

Праздник Сретения Господня входит в число двенадцати наибольших церковных праздников. Торжественно отмечать его начали с конца V ст., хотя упоминания о его праздновании в Иерусалиме датируются уже второй половиной IV ст.

Первое упоминание о празднике находим у паломницы С. Этерии в дневнике, где она называет его "40 днем после Богоявления". Его празднование описывает так: "Сороковый день после Богоявления празднуется в самом деле с самой большой торжественностью. В этот день идет процессия в храм Воскресения, где все собираются на Литургию. Служат по установленному порядку с наибольшей торжественностью, как на Пасху. Все священники проповедуют, также и епископ. Все они объясняют текст Евангелия, где говорится, что на 40 день Иосиф и Мария принесли Господа в храм" (Гл. 26).

Из Иерусалима праздник распространился на весь Восток, но только в VI ст. при императоре Юстиниане (527-565) он приобретает особое значение.

Император повелел праздновать Сретение Господне как великий праздник и отмечать его на территории всей империи.

"Сегодня Тот, - поем на стихирах литии, - Кто когда-то дал закон Моисею на Синае, повинуется ради нас предписаниям закона, ибо смилостивился над нами... Сегодня Симеон берет на руки Господа славы, Которого прежде Моисей видел, на горе Синайской скрижали дающего ему ... Творец неба и земли сегодня носится на руках старцем Симеоном".

Религиозно-информационная служба Украины

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