Срна отримав нову посаду в ФК "Шахтар"

Легендарний гравець "Шахтаря" Дарійо Срну отримав посаду директора з футболу донецького клубу, передає УНН з посиланням на сайт "помаранчево-чорних".

Серед завдань хорвата на новій посаді - розвиток молодих футболістів, адаптація іноземних гравців, інтеграція вихованців Академії до першої команди, участь в обговоренні трансферів, відповідність філософії клубу й стилю гри "Шахтаря" від Академії до першої команди.

"Цей сезон був певною мірою пробним для Дарійо - не футболіста. Ми всі переживали за нього, слідкували, як у нього вийде. У нього все вийшло чудово! Ми всі розуміємо, що він - легенда клубу. Його персона сьогодні є досить важливою в команді. Ухвалене рішення призначити Дарійо директором із футболу обґрунтовано його роботою, впливом і допомогою "Шахтарю". Його головне завдання - бути всередині життєдіяльності команди. Розуміти всі процеси - тренувальні та операційні. Бути сполучною ланкою між менеджментом клубу, тренерським штабом, командою, президентом. Це теж дуже важливо, адже комунікація в нашому житті впливає на чимало аспектів", - підкреслив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Примітно, що рік тому екскапітан "гірників" Дарійо Срна повернувся до "Шахтаря" і ввійшов до тренерського штабу Луїша Каштру. За плечима Срни 15 сезонів у складі "Шахтаря", 536 матчів (рекорд клубу), 49 голів і 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонських титулів, 7 Кубків та 8 Суперкубків України.