США передали українській поліції службові автомобілі

Представники відділу технічної допомоги правоохоронним органам Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні передали підрозділам особливого призначення Нацполіції КОРД автомобілі та оснащення для високоточної стрільби.

Як повідомляеться, передача автомобілів на базі Mercedes-Benz Sprinter та спорядження для високоточної стрільби відбулася в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка стійкого розвитку підрозділів особливого призначення «КОРД» Національної поліції України».

«Нам передали оптичні приціли, балістичні калькулятори та спеціалізовані автомобілі, які будуть використовуватися для боротьби зі злочинністю, та тактичні прилади нічного бачення», - сказав перший заступник глави Нацполіції Михайло Кузнєцов.

За його словами, цей транспорт і спорядження покращать технічні можливості підрозділів «КОРД». Відтак це сприятиме виконанню спецпризначенцями завдань в рамках антитерористичної діяльності та знешкодження злочинних елементів, зокрема — злочинних угруповань, «злодіїв у законі», боротьби з наркозлочинністю.

За словами старшого радника з реформування правоохоронних органів відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Френка Херберта, підтримка проєкту триває з 2015 року. «Ми раді підтримувати спеціальний підрозділ «КОРД», який проводить в Україні найтяжчі, найскладніші поліцейські операції для захисту людей України та для забезпечення громадського порядку», - повідомив Френк Херберт.