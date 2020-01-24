США передали украинским пограничникам оборудование на 29 млн

Экипажи корабельно-катерного состава и бойцы отделов специальных действий ГПСУ получили более 3 тысяч предметов международной технической помощи.

США передали украинским морским пограничникам специальное снаряжение и оборудование на общую сумму почти 29 млн гривен. Церемония передачи международной помощи в рамках проекта Программы по экспортному контролю и безопасности границ EXBS состоялась на Одесском морвокзале в пятницу, 24 сентября, сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что экипажи корабельно-катерного состава и бойцы отделов специальных действий ГПСУ получили более 3 тысяч предметов международной технической помощи.

"Среди них немало средств, которые смогут сохранить жизнь и здоровье морских пограничников в случае аварийной или иной нештатной ситуации: бронежилеты с положительной плавучестью и специальные костюмы от гипотермии, а также самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2 (обеспечивают до 15 минут защиту органов дыхания во время эвакуации из задымленного помещения). Также среди полученного: наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, различные приборы для освещения и осмотра судов", - говорится в сообщении.